Vanaf vandaag acht jaar renovatiewerken op Viaduct Vilvoorde

Het Vlaams Verkeerscentrum voorspelt vanaf vanddaag bijkomende filevorming op en rond het Viaduct. Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) noemt de werken ingrijpend, maar noodzakelijk: “We kunnen er niet langer omheen. De slijtage die de meer dan 150.000 dagelijkse passages van voertuigen veroorzaken, is groot en gaat steeds verder door als we niet ingrijpen. We willen het Viaduct garanderen voor de komende generaties.”

Fasering

Er is een uitgebreide fasering uitgewerkt om de hinder tot een minimum te beperken, maar extra files zullen er sowieso zijn. “Daarom hebben we de voorbije jaren sterk ingezet om de modal shift mogelijk te maken, door volop te investeren in fietssnelwegen en comfortabele busverbindingen langs de Ring rond Brussel,” aldus Peeters.

Concreet worden de komende jaren volgende zaken aangepakt: een renovatie om de slijtage aan te pakken en toekomstige problemen te vermijden, het vernieuwen van de asfalt en de vangrails, energiezuinige verlichting, versteviging zodat zwaar vrachtvervoer niet meer door omliggende woonwijken hoeft te rijden, de mogelijkheid om een vierde rijstrook te openen en het verwijderen van asbesthoudende verflagen.

Altijd verkeer mogelijk

De Werkvennootschap engageert zich dat het verkeer op het Viaduct nooit volledig onderbroken wordt. Wel zijn er dus versmalde rijstroken en wordt de maximumsnelheid beperkt tot 50 km per uur. Reistijden worden dus langer. Tijdens de eerste fase die vandaag ingaat situeert de hinder zich op de Binnenring en er is vooral impact voor het verkeer richting Zaventem. Verkeer op de Buitenring richting Gent ondervindt nog geen extra hinder.

Tijdens fase 2 (voorjaar 2026 tot voorjaar 2027) verhuist de werfzone naar de Buitenring. Vanaf dan zijn er versmalde rijstroken op de Binnenring én op de Buitenring. Tijdens fase 3 (voorjaar 2027 tot eind 2030) zijn er afwisselend richting Gent of Zaventem twee in plaats van drie versmalde rijstroken. Die fase zal de grootste verkeershinder met zich meebrengen.

Vrachtverkeer

Vanaf april voert de aannemer tijdens de weekends werken uit om de staalstructuur van het Viaduct te verstevingen. Zwaar vrachtverkeer mag dan niet over het Viaduct. Die voertuigen veroorzaken te veel trillingen waardoor de gevoelige laswerken die uitgevoerd zullen worden, onderbroken kunnen worden.



Omwonenden en bedrijven

Gezien de duur en de intensiteit van de werken, vindt de Werkvennootschap een goede communicatie om omwonenden en bedrijven belangrijk. Zij kunnen een beroep doen op mobiliteitsadvies via het Bedrijvenpunt van Werken aan de Ring en een bereikbaarheidsadviseur. Alle info op werkenaandering.be en viaductvilvoorde.be.

Foto: De Werkvennootschap