Vandaag op RINGtv: Missie Maria

1 mei is niet alleen Dag van de Arbeid. Het betekent ook dat de Mariamaand is aangebroken. Daarom zendt RINGtv vandaag de special ‘Missie Maria’ uit. Daarin ziet u het reisverslag van 60 Affligemnaren die naar Lourdes trokken om vervangers te zoeken voor de twee verouderde Mariabeelden in de Lourdesgrot in Teralfene.

De Lourdesgrot in Teralfene werd in 1885 gebouwd door Frans Temmerman, als dank voor de wonderbaarlijke genezing van zijn vrouw Célestine. De Vrienden van de Grot staan in voor het onderhoud van dit Affligems patrimonium.

Vorig jaar restaureerden de Vrienden de Heilige Rozenkrans. Dit jaar volgt het sluitstuk van de vernieuwingsoperatie: twee nieuwe Mariabeelden kopen. De Vrienden besloten om op bedevaart te gaan naar Lourdes en daar waardige vervangsters te zoeken.

Daarnaast hebben de reizigers ook elk hun eigen reden om mee te gaan op bedevaart. "Vroeger was ik een atheïst, maar nu denk ik er anders over. Toen mijn zoon leukemie kreeg heb ik beloofd: help hem en ik ga naar Lourdes," zegt Patrick De Groote.

Het volledige verhaal wordt vanaf 12 uur vanmiddag uitgezonden in “Missie Maria” op RINGtv.