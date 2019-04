Vastgoed draait op volle toeren

De vastgoedsector in Vlaams-Brabant draait op volle toeren. In onze provincie zijn nooit eerder meer woningen en appartementen gekocht dan de voorbije drie maanden. Dat blijkt uit de vastgoedbarometer van notarissenfederatie Fednot.

Het aantal transacties steeg op een jaar tijd met 8%. De provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen stijgen nog meer, maar de vastgoed in Vlaams-Brabant is duidelijk in trek. Volgende notarissenfederatie Fednot heeft dat verschillende oorzaken. De lage rente en een positieve economische conjunctuur wakkert de koopkracht aan, wat vertaalt in meer aankopen van woningen.

In iets minder dan de helft van alle aankopen worden woningen aangekocht. Iets meer dan één op de drie transacties zijn bouwgronden. Dat is opvallend veel in vergelijking met andere provincies. Het aantal verkochte appartementen is goed voor één tiende van de transacties.

Als we kijken naar de prijs van een woning, blijft Vlaams-Brabant veruit de duurste Vlaamse provincie. In Halle-Vilvoorde bedraagt de gemiddelde prijs voor een woning rond 330.000 euro, bijna 50.000 euro meer dan het Vlaamse gemiddelde. Tegenover vorig jaar blijfven de prijzen stabiel, maar over een periode van vijf jaar zijn de woningen in onze provincie zo'n 10% duurder geworden.