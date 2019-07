Vastgoedmarkt Vlaams-Brabant draait overuren

Het is zelden zo druk geweest op de vastgoedmarkt in Vlaams-Brabant. Dat blijkt de uit nieuwste Notarisbarometer. Daar waar de vastgoedactiviteit in andere Vlaamse provincies de voorbije maanden ietwat daalde, blijft die bij ons groeien. Bijna 2 op de 10 woningen die in Vlaanderen verkocht worden, vonden plaats in Vlaams-Brabant.

Vastgoedmakelaars draaien overuren in onze provincie. Meer dan ooit worden er woningen verkocht en gekocht. “Vlaams-Brabant is de uitschieter. Het vastgoedvolume steeg er met 14,4%, dat is bijna het dubbele van de toename van de andere Vlaamse provincies. De index die we hanteren is de hoogste sinds het bestaan van onze barometer”, zegt de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat.

De vastgoedmarkt in Vlaams-Brabant was de voorbije maanden goed voor zo’n 10% van de totale Belgische vastgoedmarkt. “In Vlaams-Brabant valt die te verklaren door het toenemend aantal verkochte appartementen. Er werden de voorbije drie maanden één vijfde meer appartementen verkocht in Vlaams-Brabant tegenover dezelfde periode vorig jaar”, aldus de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat.

Naast de drukste vastgoedmarkt blijft Vlaams-Brabant ook veruit de duurste vastgoedmarkt van Vlaanderen. De prijs van een woning bedroeg in het tweede trimester bedroeg gemiddeld 323.000 euro. “Vlaams-Brabant is daarmee na Brussel en Waals-Brabant de duurste regio van het land. Voor een woning betaal je hier al snel 40.0000 euro meer dan het nationale gemiddelde”, besluit de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat.

Ook de prijs van de appartementen gaan alsmaar de hoogte in. De voorbije 5 jaar zijn die in onze provincie zo’n 13% duurder geworden. Je betaalt nu 29.000 euro meer voor een appartement dan in 2014.