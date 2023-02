Veel vraagtekens bij buurtbewoners Ibis-hotel Ruisbroek

De storm rond de asielzoekers die gisteren vanuit Brussel in een hotel in Ruisbroek zijn gedropt, is nog niet gaan liggen. Vooral de manier waarop die crisis werd aangepakt zorgt in alle rangen voor discussie en misprijzen. De chaos en onduidelijkheid leidden tot veel vraagtekens, ook bij buurtbewoners van het Ibis-hotel in Ruisbroek.

Rust en kalmte vandaag baan het Ibis-hotel in Ruisbroek - een groot contrast met de chaos van gisteren. Iets voor 14 uur kwamen daar toen vier bussen met vluchtelingen aan. Ze komen uit het kraakpand in Schaarbeek dat met een grote politiemacht ontruimd werd. Hassan was een van de gelukkigen. “We leefden in Brussel aan de kant van de weg of op straat in kleine tentjes. Het was een enorm probleem. Niet iedereen kon mee naar hier. Sommigen wachten in Brussel nog altijd op een transfer.”

Tot een uur voor aankomst wisten de politiezone Zennevallei en het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw van niets, tot grote woede van burgemeester Jan Desmeth. Vandaag sijpelt die woede door naar de buurtbewoners. “Ik vind het schandalig”, zegt Etienne Dewinter. “Waarom hier? Zijn er in Brussel geen hotels? Daar trekt meneer Vervoort zich blijkbaar niets van aan.”