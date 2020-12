Veerle van Immagine in Lennik: "Als je verplicht moet sluiten, besef je pas hoe graag je je job doet"

RINGtv ging vanochtend bij de heropening van de winkels langs bij Fashion Forum. Dat is een grote winkel waar voldoende plaats is om klanten te spreiden. Maar hoe pakken ze het aan in een kleine winkel met weinig plaats? Verstandig, zo blijkt. Bij lingeriewinkel Immagine in Lennik werken ze op afspraak.

Veerle Borremans is tevreden dat ze de winkel opnieuw mag openen. “Het is pas als je verplicht wordt om te sluiten, dat je beseft hoe graag je je job doet”, zegt de eigenares van Immagine in Lennik. “Dinsdag is normaal mijn sluitingsdag. Maar omdat de winkels vandaag terug open mogen, vond ik dat ik iets extra moest doen.”

Veerle heeft zich goed voorbereid. Om in de kleine zaak voldoende afstand te kunnen bewaren, moet je op voorhand via telefoon of via de website een afspraak maken. “Ik voorzie een half uur per klant. Vroeger stond het hier soms heel, heel vol en dat gebeurt niet meer. De mensen voelen zich relax, ze voelen zich veilig”, aldus Veerle.

In de winkel verloopt alles coronaproof. “De drukte was bij de eerste lockdown groter omdat we dan dubbel zo lang dicht waren. Maar naar de feestdagen toe denk ik dat het drukker zal worden. Dan zullen de mensen wel hun cadeautjes komen kopen”, aldus Veerle.