Verdachte dubbele moord Kraainem in beroep tegen verdere aanhouding

De advocaat van de verdachte van de dubbele moord in Kraainem tekent beroep aan tegen de beslissing van de raadkamer om zijn cliënt een maand langer in de cel te houden. De verdachte blijft ontkennen.

Op 24 maart werden in een huis in Kraainem de lichamen gevonden van een 46-jarige moeder en haar 17-jarige dochter. Uit de autopsie bleek dat ze met messteken om het leven waren gebracht. Al snel kwam de 50-jarige partner van de vrouw in beeld als verdachte.

De man werd door de onderzoeksrechter in verdenking gesteld en onder aanhoudingsmandaat geplaatst. Gisteren bevestigde de Brusselse raadkamer de aanhouding van de verdachte van de dubbele moord. Maar zijn advocaat tekent beroep aan. “Ik heb de vrijlating gepleit omdat er in het begin van het onderzoek vermoedens zijn geuit tegen de man, die door de onderzoek niet konden worden bevestigd door objectieve of concrete elementen”, zegt meester Dimitri de Béco. “Er zijn geen ernstige aanwijzingen in het dossier dat mijn cliënt die feiten zou hebben gepleegd. Ik teken beroep aan.”