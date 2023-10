Verdachte gevat voor zes inbraken op één nacht: politie zoekt eigenaars gestolen voorwerpen

De politiezone WoKra (Wezembeek-Oppem/Kraainem) heeft een verdachte opgepakt die in aanmerking komt voor liefst zes verschillende inbraken op één nacht in Kraainem. Er werden ook verschillende gestolen voorwerpen teruggevonden.

In de nacht van 28 op 29 september vonden er een reeks diefstallen plaats in Kraainem in de Koningin Astridlaan, Hebronlaan, Bosstraat, Glycienenlaan, Acaciasstraat en Armand Fortonlaan.“Het onderzoek is momenteel lopende, maar ik kan wel zeggen dat er een verdachte werd geïdentificeerd die in aanmerking komt voor alle feiten van die nacht”, aldus hoofdinspecteur Bram Beerden van de zone WoKra.

Meerdere gestolen voorwerpen konden ook worden gerecupereerd. Via sociale media lanceerde politie ook een oproep om de rechtmatige eigenaars terug te vinden. Wie de voorwerpen herkent als zijnde de eigenaar, kan contact opnemen via 02/766.18.18.