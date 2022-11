Verdachte van moord op advocaat uit Overijse blijft aangehouden

Jan-Willem Peeters werd op begin juli dood aangetroffen in zijn wagen in de Serenadestraat in Sint-Jans-Molenbeek, vlakbij de grens met Dilbeek. Hij was met vijf kogels om het leven gebracht. De moord zou te maken hebben met een aanslepend huurgeschil. Peeters had de woning van zijn grootvader in Overijse verkocht aan verdachte Semun K., op voorwaarde dat hij mocht blijven wonen in een flat in het gebouw totdat de renovatiewerkzaamheden achter de rug waren.

Semun K. zou die afspraak niet zijn nagekomen, waarna de zaak voor de vrederechter kwam. De woning in Overijse werd uiteindelijk gedwongen verkocht, net als het huis van de broer van de verdachte, dat als onderpand had gediend. Omdat de spanningen tussen Jan-Willem Peeters en Semun K. bleven oplopen, verhuisde de advocaat naar Sint-Jans-Molenbeek. In juli zou het echter tot een confrontatie zijn gekomen tussen de twee, waarbij Peeters werd doodgeschoten op zijn oprit.

De man werd een tijdje na de feiten opgepakt en aangehouden op verdenking van moord. Hij mocht recent de gevangenis verlaten, maar hij is nog steeds aangehouden via elektronisch toezicht. De raadkamer bevestigde vandaag zijn voorlopige hechtenis, waardoor hij nog minstens twee maanden thuis moet zitten met een enkelband. Intussen loopt het moordonderzoek nog steeds verder.