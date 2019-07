Verdachte zware hooibrand Itterbeek geeft feiten toe

Eén van de minderjarige jongens die verdacht worden van de zware hooibrand in Itterbeek gisteren, geeft zijn aandeel in de feiten toe. Dat meldt het parket. De jongen van 15 wordt vandaag voorgeleid voor de jeugdrechter en wil dat hij in een gesloten instelling wordt geplaatst. Ook een tweede minderjarige is opgepakt.