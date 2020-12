Verdubbeling treinsporen tussen Linkebeek en Rode weer vertraagd

Begin 2019 zette de Vlaamse regering het licht op groen voor de verbreding van twee naar vier treinsporen tussen Linkebeek en Sint-Genesius-Rode. Het plan was oorspronkelijk om in 2021 te starten met de werken, maar dat zal zo goed als zeker niet lukken. “Voor de verdubbeling van de treinsporen was er al vertraging”, legt Vlaams parlementslid voor CD&V Peter Van Rompuy uit. “Volgens de oorspronkelijke plannen had het Gewestelijk Expresnet van en naar Brussel al in 2012 klaar moeten zijn. Op de meeste lijnen die tot dat GEN behoren is het aantal sporen al verdubbeld, maar op de lijnen Brussel-Nijvel en Brussel-Ottignies is dat nog niet het geval. In 2014 werd de stedenbouwkundige vergunning voor de werken tussen Linkebeek en Rode vernietigd. In 2018 werd de procedure voor een nieuwe vergunning gestart. De gemeente Linkebeek gaf echter een negatief advies over een bepaalde fase binnen het GRUP. Daardoor wordt de totale duur van de procedures weer met één jaar verlengd.” Ook het nieuwe fietstracé langs de nieuwe spoorbedding laat op zich wachten.