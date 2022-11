Nadat de stad Halle weigerde om tijdens de kerstperiode gratis parkeren in te voeren, kondigde de Verenigde Handelaars Halle acties aan. De ‘I Love Halle Parkeerstunt Munt’ is een eerste wapenfeit. “Klanten die in Halle parkeren krijgen zo'n munt. Die kunnen ze dan als betaalmiddel gebruiken bij hun eerstvolgende aankoop”, zegt Anke Van Rossom.

Als antwoord op de corona- en energiecrisis stelden de Verenigde Handelaars in Halle voor dat je enkele maanden gratis zou kunnen parkeren in het stadscentrum. Op die manier wilden de handelaars extra klanten lokken, maar dat ziet het Halse stadsbestuur niet zitten. Als reactie op die beslissing voeren de Verenigde Handelaars Halle nu de ‘I Love Parkeerstunt Munt’ in. "De munt heeft een waarde van twee euro. Klanten die in Halle parkeren zullen deze munten bij de deelnemende handelaars na hun aankopen, ontvangen op eenvoudig vertoon van hun parkeerticket of een foto ervan. De munt kunnen ze daarna als betaalmiddel gebruiken bij hun eerstvolgende aankoop”, zegt Anke Van Rossom van de Verenigde Handelaars Halle.

De handelaars legden daar ook nog enkele andere eisen op tafel. “We vragen een aanpassing van het parkeerbeleid onder vorm van gratis randparkings. De versnelde verwezenlijking van de sinds lange tijd beloofde parking op de site van het stadsmagazijn en een kritische evaluatie van het commerciële nut van de parkeertoren van de NMBS”, zegt Anke Van Rossom. “Maar belangrijker nog, de handelaars vragen vorotaan integrale transparantie en inspraak aangaande plannen en projecten die het stadsbestuur met onze binnenstad heeft. Te beginnen met de nakende heraanleg van het Possozplein en het verdwijnen van alle parkeerplaatsen aldaar.”