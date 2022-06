Verguisde FC Machelen verkast naar Anderlecht maar behoudt naam: “Bekijken of we ons kunnen verzetten”

FC Machelen, de club die in het begin van het jaar verschillende keren de krantenkoppen haalde na wangedrag op het veld, is boven water gekomen. De club heeft opnieuw een aanvraag ingediend bij Voetbal Vlaanderen en zou het komende seizoen in Anderlecht gaan spelen. Onder dezelfde naam zo lijkt, en dat zint de gemeente niet.

De Machelse sportschepen Peter Roose (N-VA) bevestigt de nieuwe episode rond de verguisde club. “Ze hebben inderdaad een aanvraag ingediend voor het nieuwe seizoen en gaan spelen op campus Le Barca op de Lenniksebaan in Anderlecht. Ik wacht op een bericht van de Voetbalbond of ze dan ook dezelfde clubnaam gaan behouden, maar het ziet er wel naar uit als ik de voorlopige reeksindeling zie. We gaan dus geen last meer van hen hebben, maar ik vind het wel onwaarschijnlijk. Als je elke week FC Machelen in de krant gaat zien staan, gaan we toch weer vragen krijgen… We zijn daar absoluut niet mee gediend en gaan dan ook bekijken of we ons als gemeente daar niet tegen kunnen verzetten. Ik begrijp ook niet dat die club zelf niet met een andere naam met een schone lei wil herbeginnen.”

Eind januari werd FC Machelen door het gemeentebestuur van de sportvelden aan de Bosveldsite verbannen na een zwaar incident tijdens de match tegen de B-ploeg van OHR Huldenberg. Een speler van Huldenberg kreeg een klap tegen het strottenhoofd, verloor even het bewustzijn en moest zelfs naar het ziekenhuis worden overgebracht. De wedstrijd werd na het incident meteen gestaakt.

Het was niet het eerste incident. Ook twee andere matchen waren al ontspoord. Daarenboven bleek dat de club misbruik maakte van het reserveringssysteem op de Bosveldsite. De club kreeg uiteindelijk zelfs een stadionverbod aangesmeerd vanwege de gemeente. Uiteindelijk werd FC Machelen door het provinciaal comité Brabant uit de competitie gezet omwille van vijf forfaits.