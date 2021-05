Verhuis politiezone VIMA loopt jaar vertraging op

De verhuis van politiezone VIMA (Vilvoorde-Machelen) naar de Schaarbeeklei loopt bijna een jaar vertraging op. Oorzaak zijn de lange procedures en - uiteraard - de coronacrisis. In het huidige commissariaat is een groot plaatsgebrek, al heeft de politiezone door het vele telewerk daar momenteel weinig hinder van.

Na lang zoeken had politiezone VIMA, die veel te krap behuisd zit aan de Zennelaan, een nieuwe locatie gevonden in de voormalige gebouwen van Roche Diagnostics aan de Schaarbeeklei. Normaal had VIMA vandaag al in die gebouwen moeten zitten, maar de politiezone mikt nu op begin 2022 om te kunnen verhuizen.

“De plannen zijn af en de omgevingsvergunning is al een tijdje geleden aangevraagd”, zegt politiewoordvoerster Catherine Bodet. “Pas als die binnen is mogen de verbouwingswerken beginnen, zoals de bouw van een cellencomplex en het voorzien van adequate beveiliging. De vooropgestelde timing was misschien wat ambitieus, maar ook door COVID-19 hebben we het geplande tempo niet kunnen aanhouden.”

Het nieuwe politiehuis zal onderdak kunnen bieden aan zo’n 200 medewerkers. “Het feit dat veel mensen moeten telewerken maakt dat er momenteel plek genoeg is in het huidige commissariaat”, vervolgt Bodet. “Terwijl dat net het grootste probleem was. Het telewerk zal vermoedelijk ook niet helemaal verdwijnen na corona dus echte problemen verwachten we niet.”