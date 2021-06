Verkeershinder in centrum Galmaarden door wegwerkzaamheden

Eerst zal het voetpad tegenover het postkantoor verbreed worden. Om het voetpad te kunnen doortrekken, moeten enkele parkeerplaatsen sneuvelen. Die eerste fase van de werkzaamheden zal twee weken duren. Gedurende die periode zal gewerkt worden met tijdelijke verkeerslichten.

Vervolgens wordt de rijweg een paar dagen opengesteld voor het verkeer, in die periode vindt er een wielerwedstrijd voor vrouwen plaats. Na dat sportevenement wordt de rijweg volledig onderbroken voor de volgende fase in de werkzaamheden. Dan krijgt het wegdek een nieuwe laag asfalt. “De voorbije jaren zijn al enkele betonplaten hersteld, maar nu pakken we het volledige stuk aan,” aldus schepen van Openbare Werken Ludo Persoons (CD&V). Over vier weken zou het nieuwe wegdek klaar moeten zijn.

Na het bouwverlof wordt de gewestweg nog in de richting van Geraardsbergen aangepakt.