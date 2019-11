Verlamde Jimmy helpt lotgenoten met vindingrijke hulpmiddelen

Zijn technische bagage als garagist schakelde Jimmy in om een elektrische step om te bouwen totdat hij het aan zijn rolstoel kon aankoppelen. Daardoort tovert hij een gewone rolstoel om tot een elektrische rolstoel die tot 25 kilometer per uur kan rijden. Zijn variant is bovendien goedkoper dan een elektrische rolstoel.

Omdat de prijs zo laag is, wordt het hulpmiddel volgens Jimmy helemaal terugbetaald door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. De aankoppelfiets, zoals het hulpstuk heet, wordt op maat van elke rolstoel gemaakt. Jimmy heeft intussen al zo'n 140 lotgenoten kunnen helpen. Met zijn bedrijf VJ Mobility heeft hij intussen twee vestigingen geopend: één in Essenbeek en één in Vlezenbeek.

"Daar verkopen we vooral mobiliteitshulpmiddelen: an geveerde wielen tot scooters tot aankoppelfietsen, driewielfietsen, enzovoort. Doordat ik zelf in een rolstoel zit, ben ik de ideale ervaringsdeskundige en kan ik onmiddellijk zien welke besturing of welke beugel bij de mensen past die bij mij komen aankloppen", zegt Jimmy Verstraete.