Vermoedelijke tussenpersoon dubbele moord Kraainem blijft aangehouden

In het onderzoek naar de dubbele moord in Kraainem heeft de Brusselse raadkamer de aanhouding verlengd van Vincent L. De man, die volgens het parket de opdrachtgever van de moorden in contact zou hebben gebracht met de uitvoerder, blijft nog minstens twee maanden in de cel. De twee andere verdachten zitten ook nog in voorlopige hechtenis.

De twee slachtoffers, de 46-jarige Magali W. en haar 17-jarige dochter Coline, werden op 24 maart dood aangetroffen in hun woning in Kraainem. Daar woonden ze samen met verdachte Pierre D. Het was D. zelf die op 24 maart ‘s avonds de hulpdiensten verwittigde toen hij in de gezinswoning een bloedplas ontdekte in de inkomhal.

De hulpdiensten troffen vervolgens in de woning de lichamen van beide slachtoffers aan. Ze werden met verschillende messteken om het leven gebracht. De verdenking viel al snel op de vriend en stiefvader van de slachtoffers, die werd aangehouden voor moord. De man van 51 heeft de feiten steeds ontkend en kwam enkele weken na zijn arrestatie vrij.

Enkele maanden later werd de man opnieuw opgepakt, samen met een tweede verdachte. Het gaat om een 39-jarige man van Congolese origine uit Brussel, die volgens het parket Halle-Vilvoorde de moorden heeft gepleegd in opdracht van de partner en stiefvader van de slachtoffers. Kort nadien werd nog een derde verdachte opgepakt. Hij zou volgens het parket de vermoedelijke uitvoerder van de moorden in contact hebben gebracht met Pierre D.

Vorige week verlengde de raadkamer alvast de aanhouding van de stiefvader en ex-partner van de slachtoffers, Pierre D. De man blijft nog minstens twee maanden aangehouden. Vandaag nam de raadkamer dezelfde beslissing voor Vincent L. De dertiger die de gruwelijke moorden zou hebben uitgevoerd, zit ook nog in voorlopige hechtenis.