Vernieuwd bezoekerscentrum Dru!f in Overijse opent de deuren

Vandaag opent in het centrum van Overijse het vernieuwde bezoekerscentrum Drui!f. In een nieuwe expo maak je kennis met de druiventeelt, die zo belangrijk was en is voor de Druivenstreek.

“Het bezoekerscentrum Dru!f opende voor het eerst z’n deuren in 2012 en was toe aan een stevige make-over”, vertelt schepen van Toerisme Leo Van den Wijngaert (OV2002-N-VA). “De permanente tentoonstelling is nu helemaal vernieuwd.” De nieuwe expo in Dru!if vertelt het verhaal van de druiventeelt aan de hand van videomateriaal, interactieve doe-elementen en gebruiksvoorwerpen. “Die voorwerpen zijn stuk voor stuk schenkingen van druiventelers”, zegt Lynn De Becker van het bezoekerscentrum Dru!f. “De voorbije maanden hebben vrijwilligers de 800 voorwerpen geïnventariseerd en nadien is er een selectie gemaakt van stuks die in de expo een plekje kregen.” Bezoekers zijn vanaf vandaag weer welkom in Dru!f. “Niet alleen de expo, maar ook onze onthaalruimte is helemaal vernieuwd”, geeft burgemeester Inge Lenseclaes (OV2002-N-VA) nog mee. “Dru!f is dus helemaal klaar voor de toekomst.” Het centrum is gratis te bezoeken. Reserveren is wel noodzakelijk. Meer informatie vind je op www.overijse.be/toerisme.