Versterkte controles op terugkerende reizigers

Het Passenger Location Form bepaalt of een reiziger een hoogrisicocontact heeft gehad op reis en dus verplicht in quarantaine moet. De Luchtvaartpolitie gaat hierop extra controleren op Brussels Airport. “We moeten vermijden dat we de situatie die we in maart hebben gekend, opnieuw beleven. Belgen kwamen besmet terug van hun vakantie, wat de verspreiding van het virus in ons land heeft versneld”, zegt Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden.

Het aantal besmettingen in ons land is op dit moment lager in vergelijking met vele Europese landen. Virologen vrezen dat reizigers het virus terug in de samenleving gaan brengen, waardoor het aantal besmettingen na de kerstvakantie bij ons opnieuw zal stijgen. Experts pleiten daarom voor extra maatregelen. Infectiologe Erika Vlieghe opperde in De Standaard dat ook terugkerende Belgen een negatieve test moeten voorleggen, net zoals buitenlanders dat moeten doen om ons land binnen te mogen.