Vertrekhal Zaventem weer vrijgegeven na ontruiming

Iets na 16 uur is in Zaventem de vertrekhal van Brussels Airport ontruimd. Er was een verdacht pakket gevonden. De politie besliste om de vertrekhal te ontruimen nadat aan de check-inbalie een koffer werd achtergelaten. Het bleek uiteindelijk loos alarm. De vertrekhal is opnieuw vrijgegeven.