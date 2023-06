Vervoersmaatschappijen stellen aanbod Brussel en Vlaamse Rand almaar beter op elkaar af

Misschien staat er dit weekend wel een avondje uit in Brussel in je agenda. Maar blijven plakken is niet evident als je in de Vlaamse Rand woont. Toch niet als je het openbaar vervoer gebruikt. Je wisselt dan mogelijk van busmaatschappij en dat brengt vaak lange reistijden met zich mee. Al wordt daar wel aan gewerkt.

Sinds 2020 overleggen de Vlaamse openbaar vervoersmaatschappij De Lijn en haar Brusselse tegenhanger MIVB af en toe over aansluitingen op hun netten. “We bespreken dan vaak kleinere zaken die naar boven komen, bijvoorbeeld over een lijn van de Lijn die niet is afgestemd op de MIVB, of het verplaatsen van een halte”, weet Maarten Verschaffelt van Brussel Mobiliteit.

Beide vervoersmaatschappijen stemmen hun aanbod ook op elkaar af. “Zo houden we met De Lijn halt aan een metrolijn of één van de grote mobiliteitspolen in Brussel. Zo proberen we mensen in de Vlaamse Rand beter te bedienen,” zegt Marco Demerling, woordvoerder van De Lijn. An Van hamme van de MIVB beaamt: “Ik denk bijvoorbeeld aan onze buslijn 73 die we nog niet lang geleden hebben ingehuldigd. Die kwam er op vraag van mensen uit Vlezenbeek en Halle die tot aan de industriezones rond Coovi moesten geraken.”

Ook bij de NMBS wordt er gewerkt aan een vlottere verbinding van Brussel met de omliggende steden en gemeenten. Vanaf december kan je in het weekend ook na 1 uur ’s nachts vanuit Brussel naar de Vlaamse Rand sporen. Intussen blijft de Brusselse regering ook inzetten op gratis overstapparkings aan de rand van de stad. “We werken ook aan een tariefintegratie,” legt Brussels minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt (Groen) uit. “We zorgen ervoor dat je tot 11 kilometer rond Brussel met de andere operatoren aan hetzelfde tarief een abonnement kan nemen.”