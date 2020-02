Verwaarloosde honden klaar voor adoptie

De twee ondervoede honden die vorige maand werden weggehaald in Vilvoorde, zijn toegekend aan het dierenasiel van Zemst. Nu beide viervoeters weer zijn aangesterkt, komen ze in aanmerking voor adoptie, maar enkel samen.

Vorige maand haalden de politie en de dienst Dierenwelzijn een chihuahua en een pitbull weg bij een eigenaar in de Rubensstraat in Vilvoorde. Vooral de pitbull was graatmager. “De inbeslagname kwam niks te vroeg. Die dieren waren totaal niet goed verzorgd”, zegt Ferry Heikoop van het dierenopvangcentrum Zemst, dat zich over de honden ontfermt. Intussen konden beide dieren weer op krachten komen en zijn ze bijna op gewicht.

Heikoop: ‘Ze komen nu in aanmerking voor adoptie. De selectieprocedure is streng. Kennissen en vrienden van de vorige eigenaar worden sowieso uitgesloten. Murphy is een hele actieve hond, die supergraag speelt en wandelt, en Maika heeft hetzelfde karakter. Beide dieren vinden het uitstekend met mekaar en kunnen daarom enkel samen geadopteerd worden.”