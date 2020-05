Verzet groeit tegen sloop Beigems oud-gemeentehuis

Een petitie met 307 handtekeningen verhoogt de druk op het Grimbergse gemeentebestuur om de beslissing voor de afbraak van het oud gemeentehuis in Beigem te herzien. Of dat zal gebeuren, is maar zeer de vraag.

De aangekondigde afbraak van het oud gemeentehuis van Beigem blijft de Grimbergse deelgemeente beroeren. ​Op zondag 9 februari stortte een groot deel van de achtergevel ten gevolge van voorjaarsstorm Ciara in. Het oud gemeentehuis werd nog deels door de school en deels door de Beigemse verenigingen gebruikt. Het college besliste daarop na advies van experten om het gebouw – dat instabiel is – af te breken. Maar zover is het nog niet. De sloopvergunning voor het 19de-eeuwse gebouw moet nog worden aangevraagd.

Gevoelig

En dat ligt in Beigem heel erg gevoelig. “Onze petitie heeft 307 handtekeningen tegen de afbraak opgeleverd”, zegt Beigemnaar Lindsay Rinckhout. “We konden omwille van de coronamaatregelen niet deur-aan-deur gaan en dus verspreidden we samen met een online-petitie 900 afgedrukte brieven in de Beigemse bussen. We kregen in totaal 307 handtekeningen terug. Het gaat om handtekeningen van één gezinshoofd per brief, dus het werkelijke aantal proteststemmen tegen de afbraak ligt veel hoger. De aankondiging van de afbraak raakt ons echt in het hart.”

De Beigemnaren twijfelen of het gebouw écht niet meer te redden valt. “Er zijn toch alternatieven in plaats van afbraak”, zegt Rinckhout. “Sommige plekken breek je niet zomaar af. Ze zijn te belangrijk, staan in ons collectief geheugen gegrift en bepalen de identiteit van ons dorp. Ze staan op het paspoort van Beigem. Daarom vragen we om het oude gemeentehuis niet af te breken. Het is een baken, een herkenningspunt in ons dorp. Hier zijn vroeger zelfs Beigemnaren geboren. Dit maakt deel uit van ons DNA.”

Voorzitter Steven De Prins van de Beigemse Raad: “De raad vraagt nu duidelijk aan het college om alle alternatieve pistes in plaats van afbraak te onderzoeken: totale renovatie, heropbouw, een nieuw project, wat er met de site kan gebeuren, ... ”