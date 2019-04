Victor Servranckx tentoon in Brussel

Nog tot 4 mei loopt in Group 2 Gallery in Brussel een boeiende tentoonstelling met werken van Victor Servranckx. De in Diegem geboren schilder is één van de pioniers van de abstracte kunst in België.

Victor Servranckx werd geboren in 1897 in Diegem. Hij studeerde aan de Brusselse kunstacademie, waar niemand minder dan René Magritte één van zijn collega-studenten was. Servranckx ontpopte zich als één van de grote pioniers van de abstracte kunst en exposeerde met onder andere Picasso, Braque, Gris, Miro, Klee en Mondriaan. Hij was één van de weinige Belgische kunstenaars die de abstracte kunst tot aan zijn dood, in 1965 in Vilvoorde, bleef beoefenen.

De werken van Victor Servranckx zijn intussen wereldwijd te bewonderen, onder andere ook in het Museum of Modern Art (MOMA) in New York. Maar geïnteresseerden hoeven deze keer niet zo ver te gaan om een paar werken van Servranckx te bekijken. Tot 4 mei loopt in Group 2 Gallery aan de Blanchestraat in Brussel 'Hommage aan Victor Servranckx'. Conservator van de galerij is Vital Lenaerts uit Sint-Genesius-Rode. Het is overigens al 30 jaar geleden dat er nog een solotentoonstelling van Victor Servranckx te zien was.

Het gaat om een evenwichtig geheel van olieverfschilderijen en tekeningen van 1913 tot 1963, in totaal een 30-tal werken. De tentoonstelling is geopend van woensdag tot zaterdag, van 14 tot 18 u.

Info www.group2gallery.com