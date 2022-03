Vier maanden nachtlawaai door spoorwerken in Londerzeel

Wie in Londerzeel dicht bij de spoorlijn Mechelen-Dendermonde woont, mag zich de komende vier maanden aan nachtlawaai verwachten. Spoorwegbeheerder Infrabel werkt namelijk aan de spoorlijn en dat kan geluidshinder veroorzaken. Ook in het weekend zal er worden gewerkt.

Nog tot 30 juni voert Infrabel in Londerzeel vernieuwingswerken uit aan de spoorlijn Mechelen-Dendermonde. Dat gebeurt tijdens de weeknachten en doorlopend tijdens de weekends. “Infrabel werkt aan de sporen, de seininrichting, de brug over de Londerzeelseweg, de stations en enkele overwegen in Buggenhout en Malderen en de waterhuishouding in Malderen”, legt burgemeester Conny Moons uit. “De gemeente Londerzeel leverde een vergunning af voor de productie van nachtlawaai.”

Infrabel moet tijdens de werken zware machines inzetten en dat zal geluidshinder met zich mee. “Maar we doen er alles aan om de hinder zoveel mogelijk te beperken. Zo zetten we heel veel mensen tegelijk in om de werken uit te voeren. Op die manier verkorten we de periode waarin de werken gebeuren”, klinkt het bij Infrabel.