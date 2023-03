Vier woonzorgcentra onder verhoogd toezicht geplaatst

Het Agentschap Zorg en Gezondheid plaatst vier woonzorgcentra in onze regio onder verhoogd toezicht. Het gaat om Martinas in Merchtem, Hestia in Wemmel en Ofelia en Yasmina in Overijse. Dat de woonzorgcentra op de lijst belanden wil zeggen dat er zich volgens Zorg en Gezondheid ernstige of aanhoudende tekorten voordoen.