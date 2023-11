Vijf bedrijven die zich zullen vestigen in nieuwe gebouwen Brucargo Centraal zijn bekend

Een jaar na de start van de werken voor de herontwikkeling van de zone Brucargo Centraal, zijn de vijf bedrijven die hun intrek gaan nemen in de toekomstige magazijnen en kantoren bekend.

Brucargo Centraal is het centraal gelegen deel van de cargozone op Brussels Airport en omvat 83.500 m². Er komen nieuwe cargogebouwen in deze zone waarbij modernisering, innovatie en duurzaamheid centraal staan. Nippon Express, Deny Cargo, Hazgo, EV Cargo en DSV, partners die al actief zijn op Brussels Airport maar hun activiteiten verder willen uitbreiden, zullen er in 2025 hun intrek nemen.

De herontwikkeling van de zone Brucargo Centraal, centraal gelegen in de cargozone op Brussels Airport, is iets meer dan een jaar geleden van start gegaan. Na de afbraak van de verouderde gebouwen en wegenwerken, starten nu de eigenlijke bouwwerken met de plaatsing van de eerste funderingspalen voor de nieuwe gebouwen.

In totaal wordt er 70 miljoen euro geïnvesteerd in de herontwikkeling van deze zone.

Concreet zullen er tegen 2025 drie nieuwe ultramoderne magazijnen gebouwd worden, met een totale magazijnoppervlakte van 34.200 m², aangrenzende kantoorgebouwen en een personeelsparking. Dit project wordt gerealiseerd in lijn met de duurzame ontwikkelingsstrategie van Brussels Airport die streeft naar netto nul CO2-uitstoot, met een BREEAM-Excellent certificering. Het gebruik van de ruimte wordt geoptimaliseerd met een toename van de opslagcapaciteit met 30% en een toename van de groene zones met 20%. De herontwikkeling creëert ook meer ruimte en efficiëntie voor voetgangers en fietsers, en een aangenamere werkomgeving. Daarnaast komt er ook de nodige laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen.

“Ik ben heel blij dat we deze belangrijke mijlpaal in de herontwikkeling van Brucargo Centraal hebben bereikt, met de plaatsing van de eerste funderingspalen en de bekendmaking van de 5 partners die zich hier zullen vestigen.”, zegt Arnaud Feist, CEO van Brussels Airport Company.