Vijf coronabesmettingen in woonzorgcentrum Wezembeek-Oppem

In woonzorgcentrum Vuerenveld in Wezembeek-Oppem zijn vijf bewoners besmet met het coronavirus. Twee van hen liggen in het ziekenhuis. Drie andere bewoners, die positief testten maar geen symptomen vertonen, verblijven in quarantaine.

“De situatie is onder controle”, reageert directrice Monica Van den Dorpel. “We hadden op voorhand een draaiboek opgesteld en hebben meteen ingegrepen in overleg met de overheid. Na de eerste golf zijn we net als in andere woonzorgcentra opvolgtesten blijven doen. Daarbij zijn twee besmettingen aan het licht gekomen. Deze bewoners verblijven momenteel in het ziekenhuis. Meteen daarna hebben we zowel al ons personeel als alle andere bewoners nog eens laten testen. Daaruit zijn nog drie besmettingen aan het licht gekomen."

De drie andere besmette personen vertonen geen symptomen en verblijven op een aparte afdeling in isolatie van de andere bewoners. In Residentie Vuerenveld verblijven in totaal 55 senioren. Er zijn daarnaast ook nog 15 serviceflatbewoners die zopas ook werden getest. “Maar dat is eerder preventief om iedereen gerust te stellen”, aldus de directrice. De uitslag van die test is nog niet bekend.

Het woonzorgcentrum bleef tijdens de eerste coronagolf grotendeels gespaard. Er werden twee besmettingen vastgesteld maar de betrokken bewoners testten twee weken later alweer negatief.