Vijf gemeenten willen niet opdraaien voor sneltram langs A12: ‘17 miljoen euro is compleet onrealistisch’

Al enkele jaren worden er plannen gemaakt om een sneltramverbinding aan te leggen tussen Willebroek en Brussel, langs de A12. Tijdens de vergaderingen met de Werkvennootschap, dat de werken beheert, kwam aan het licht dat de vijf gemeenten mogelijk voor 17 miljoen euro moeten opdraaien als gemeentelijk aandeel in de werken. Zo zou Meise 10 miljoen euro moeten betalen voor onder meer omgevingswerken, onderhoud en tramhaltes.

“Dat bedrag kunnen we helemaal niet ophoesten”, zegt burgemeester van Meise Gerda Van den Brande. “Tijdens het overleg met de andere betrokken gemeenten is duidelijk gemaakt dat we niet willen tussenkomen in de financiering van het project. De gemeenten hebben hiervoor geen middelen voorzien, en hebben deze overigens ook niet ter beschikking.” Grimbergen zou zo’n miljoen euro moeten bijdragen. “Maar dat is nooit afgesproken, terwijl er regelmatig overleg is”, zegt schepen van Mobiliteit Philip Roosen. “Wij gaan dit dossier tot bij de minister brengen, want dit kan voor ons niet.”

Woordvoerder Marijn Struyf van de Werkvennootschap meldt dat er niet plots een factuur op tafel wordt gelegd voor de gemeenten. “We komen nu in de projectfase”, zegt Struyf. “We berekenen daarbij welke delen voor de gemeenten zouden ten laste komen, mocht dit een gewoon project zijn. Maar dit is geen gewoon project. Het gaat om een investering van 360 miljoen euro. Er zal nog onderhandeld worden wie wat zal betalen en dat moet politiek worden overlegd. Er is nu wel een berekening gemaakt, maar dit hadden we misschien beter moeten communiceren.”