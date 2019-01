Vijf voor twaalf’ voor taxisector

Gelijktijdig werd in heel wat andere Vlaamse centrumsteden een gelijkaardige actie gehouden. De taxisector spreekt van de doodsteek voor hun beroepscategorie als Minister van mobiliteit Ben Weyts het decreet ongewijzigd uitvoert. De Vlaamse Commissie Mobiliteit beslist daar vandaag over. Vorige week nog voerde een grote groep taxichauffeurs ’s ochtends vroeg toeterend actie in de straat van Weyts’ privéwoning in Beersel.