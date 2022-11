Viktor uit Kester heeft na eerste auditie meteen hoofdrol beet in grote musical

De negenjarige Viktor Kryeziu uit Kester, bij Gooik, heeft de titelrol te pakken in de topmusical ‘Charlie and the Chocolate Factory’, gebaseerd op de klassieker van Roald Dahl. Dat is op zich al bijzonder, maar dat Viktor daarin slaagt na zijn allereerste auditie maakt het toch nog net iets specialer. Nu mag Viktor het nieuws eindelijk aan iedereen vertellen. Wij waren erbij tijdens een repetitie.

In zijn allereerste musical speelt Viktor uit Kester Charlie, “een arme jongen die heel goed zorgt voor zijn familie en echt van hen houdt,” legt de jonge acteur ons uit. “Ook al zou Charlie één miljoen euro krijgen, hij zou zijn familie boven het geld kiezen.”

Viktor had nooit durven te dromen dat hij na zijn allereerste musicalauditie meteen een hoofdrol beet zou hebben: “Ik deed eigenlijk mee voor de ervaring, dus dit is echt een grote verrassing.” Hij is dan ook heel blij met wat hem te wachten staat. “Het leukst vind ik het acteren, daar hou ik van. Zingen vind ik ook leuk en in al die decors spelen is echt heel speciaal.” Viktor ziet gelijkenissen met zijn musicalkarakter: “Net zoals Charlie ben ik ook heel zorgzaam voor mijn familie.”

Viktor is één van de drie jongens die afwisselend Charlie zullen spelen in de musicalproductie. Behalve Viktor staan er nog andere jonge talenten uit onze regio op het podium. Zij spelen de Oompa Loompa's.

Charlie and the Chocolate Factory is een productie van Deep Bridge. Hier vind je meer informatie.

Foto: Deep Bridge