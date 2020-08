Villa Clementina laat steeds meer kindjes buiten slapen

Villa Clementina laat steeds meer jonge kinderen buiten slapen. Sinds 2017 nam het inclusief kinderdagverblijf in Zemst twee buitenbedjes in dienst. Omdat de ervaringen zo positief zijn, komen er daar nu drie bij. Op termijn wil Villa Clementina het aantal uitbreiden naar negen en een nieuw terras aanleggen om de buitenbedjes te plaatsen.

Volgens Villa Clementina is slapen in open lucht gezonder. Het verwijst onder meer naar een Scandinavische studie die aantoont dat kinderen in open lucht beter en langer slapen, waardoor ze fitter zijn en beter eten. “Door het buitenslapen wordt er extra Vitamine D opgenomen en frisse lucht is goed voor de luchtwegen en longen, ideaal dus als je kind last heeft van allergieën of astma”, zegt Villa Clementina. “Ook bouwen buiten-slaap-kinderen meer weerstand op, met als positief gevolg dat ze wat minder snel ziek worden.”

Het kinderdagverblijdt schenkt de nodige aandacht aan de veiligheid. “Daarvoor zijn de zogenaamde babyhuisjes ontworpen. Het kind is afgeschermd van de wind, de zon, insecten of andere dieren. Het deurtje wordt steeds van buitenaf vergrendeld en worden de kindjes in functie van de buitentemperatuur gekleed”, besluit Villa Clementina.