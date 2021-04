In Schepdaal staat de bekende villa Eylenbosch opnieuw te koop. Het historische pand werd in 2016 al eens te koop aangeboden. Toen vervallen, nu volledig opgeknapt.

Villa Eylenbosh is een kasteelvilla uit 1919 en bevindt zich op de hoek van de Ninoofsesteenweg met de Ijsbergstraat in Dilbeek. De jongste jaren is de villa volledig gerenoveerd en dat laat zich voelen in de verkoopprijs. De vraagprijs is net geen 2 miljoen euro.