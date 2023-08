In Vilvoorde is de nieuwe buitensportinfrastructuur in Drie Fonteinen officieel ingehuldigd. De stad investeert al een paar jaar in sportinfrastructuur en legde nu twee extra padelvelden aan bij Park 1800.

Vilvoorde blijft investeren in sportinfrastructuur: nieuwe padelvelden en kunstgras voor voetbalveld C

Na enkele renovatiewerken vorig jaar in de stedelijke sporthal en de bouw van de nieuwe sporthal in Houtem die in september de deuren opent, investeerde Vilvoorde de voorbije maanden in padelvelden. Daarmee komt de stad de vraag naar extra capaciteit tegemoet. De realisatie kostte 150.000 euro. “Door de nieuwe padelvelden onder te brengen in sportstadion Drie Fonteinen wordt Park 1800 ongetwijfeld de meest aantrekkelijke plek in onze regio om in een groen kader padel te spelen,” aldus burgemeester Hans Bonte (Vooruit).

Dankzij een groepsaankoop van Sport Vlaanderen werd ook de grasmat van voetbalterrein C vervangen door een kunstgrasveld. Zo telt sportstadion Drie Fonteinen nu twee velden in natuurgras en twee in kunstgras. Met het tweede kunstgrasveld beschikken zowel voetbalclubs Vilvoorde City als Infinity FC Vilvoorde over een professioneel kunstgrasveld voor trainingen en matchen. Naast de grasmat kwamen er ook nieuwe doelen, dugouts, een omheining en verlichting. De totale vernieuwing van voetbalveld C bedroeg ruim 500.000 euro.

“Investeren in het sportief gebeuren is altijd een meerwaarde. Als mensen samen sporten ontstaan er doorgaans warme vriendschapsbanden,” meent Bonte.