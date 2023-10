Vilvoorde en Broeilab op zoek naar handelaars voor stadscentrum

De stad Vilvoorde en de organisatie Broeilab gaan samen op zoek naar handelaars die in de eindjaarsperiode een pop-up zaak willen openen in de Leuvensestraat. Tussen 20 november en 15 januari kunnen ze gratis intrekken in een leegstaande winkel

Zowel starters, organisaties, verenigingen en kunstenaars kunnen zich aanmelden. Voorwaarde is dat zij minstens elke zaterdag de deuren van hun pop-up openen. Een extra troef is dat ze inspelen op de kerstsfeer en zo Vilvoorde mee aan een warm eindejaar in de winkelstraat helpen. Inschrijven kan via de website van Broeilab.

“De vele verbouwingsprojecten in ons handelscentrum leidt de komende maanden nog tot storende leegstand. Via deze actie maken we van die tijdelijke leegstand een positief verhaal", zegt schepen van Lokale Economie Didier Cortois. Ook Broeilab toont zich tevreden."Het is fijn dat we in samenwerking met de eigenaars en de stad een dergelijke wedstrijd kunnen aanbieden, hier wordt iedereen beter van. We hebben, door die geplande werken, een zevental panden ter beschikking en hopen die allemaal op te vullen.”