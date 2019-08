Vilvoorde hijst de vlag en pleit voor nucleaire ontwapening

Aan het administratief centrum Mattenkot in Vilvoorde wappert vandaag de vlag van Mayors for Peace. De actie heeft tot doel om in solidariteit met steden van over heel de wereld te pleiten voor nucleaire ontwapening.

Vandaag is het exact 74 jaar geleden dat de atoombom op de Japanse stad Hiroshima werd gedropt. Drie dagen later was Nagaski aan de beurt. Daarom zal stad Vilvoorde uit solidariteit op 6 augustus om 8u15 de vlag hijsen. Op vrijdag 9 augustus om 11u02 wordt de vlag neergehaald.

"Op deze tijdstippen werden de steden getroffen door kernwapens. Samen met de burgemeesters van de Japanse steden wil Vilvoorde stilstaan bij wat de beide steden is overkomen en samen met hen de internationale gemeenschap oproepen om werk te maken van nucleaire ontwapening", aldus de stad Vilvoorde in een mededeling.

Mayors for Peace is een internationaal netwerk van 7.772 steden en gemeenten in 163 landen. De organisatie werd in 1982 opgericht door de burgemeesters van Hiroshima en Nagasaki. In België zijn 375 steden en gemeenten aangesloten bij het netwerk.