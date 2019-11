Vilvoorde investeert in camera's na stijging fietsdiefstallen

Politiezone VIMA beschikt al over 14 camera's in Vilvoorde, daar komen er tegen eind 2019 of begin 2020 vier nieuwe camera's bij. Vorig jaar werden in Vilvoorde en Machelen zo'n 250 fietsen gestolen, maar vermoedelijk ligt dat aantal nog hoger omdat niet iedereen aangifte doet. Bovendien merkt de stad Vilvoorde dat het aantal fietsdiefstallen stijgt, dat ondanks een afgesloten stalling aan het station. De camera's moeten nu dus een oplossing bieden.