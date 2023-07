Vilvoorde opent eerste legale blinde muur voor nieuw street art talent

In Asiat Park in Vilvoorde is een eerste legale graffitimuur ingehuldigd. Vilvoorde zet al jaren in op street art en wil nu ook jongeren de kans geven om legaal met een spuitbus aan de slag te gaan.

De stad Vilvoorde telt meer dan 50 verschillende street art werken van nationale en internationale artiesten. Een nieuwe legale, blinde muur in Asiat Park moet nu ook startend lokaal talent de kans geven om de oefenen met een spuitbus. Kunstenaar Joris Silverans is peter van de muur. Hij maakte onder andere al de mural in de Leuvensestraat, gebaseerd op oude posters van de Jaarmarkt.

De nieuwe muur werd vandaag ingehuldigd met een workshop graffiti voor kinderen van een zomerkamp in Hall9, de bouldering hal in Asiat Park. Ook in de toekomst plant de stad nog workshops te organiseren. “Street art is een interessante manier om verhalen en ideeën tot uiting te brengen. Maar zoals alle kunstvormen, vraagt dit oefening. Met de opening van de legale street art meer in Asiat Park krijgt lokaal talent daar de kans toe,” aldus schepen van Jeugd, Sport en Cultuur Moad El Boudaati (Vooruit).

Alle street art parels in Vilvoorde kan je ontdekken via een street art tour.