Vilvoordenaar Koen Van Wichelen lanceert nieuw cultuurblad

“Boekenliefhebbers zijn cultuurliefhebbers. Daarom starten we zeven jaar na de succesvolle lancering van Boeken Magazine met een zusterblad dat helemaal gewijd is aan cultuur”, legt Van Wichelen uit. De Vilvoordse uitgever wil in het Cultuur Magazine alle cultuurgenres aan bod laten komen. “De focus zal liggen op het bijzonder rijke en gevarieerde Vlaamse cultuuraanbod”, geeft Van Wichelen nog mee. Het magazine zal zes keer per jaar verschijnen en is te koop in boek- en dagbladhandels.