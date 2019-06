Vilvoordenaar krijgt ook in beroep 28 jaar cel voor terroristische moord

Hakim Elouassaki, een Vilvoordenaar van 26 jaar, is door het Antwerpse hof van beroep veroordeeld tot 28 jaar cel voor een terroristische moord die hij in Syrië heeft gepleegd. De man wordt ook 15 jaar ter beschikking gesteld van de strafuitvoeringsrechtbank én verliest zijn Belgische nationaliteit.

In eerste aanleg werd de 25-jarige Syriëstrijder twee jaar geleden veroordeeld tot 28 jaar cel en 10 jaar terbeschikkingstelling, wat toen de eerste veroordeling in ons land was voor een terroristische moord in Syrië. Elouassaki trok naar het Antwerpse hof van beroep, maar die spreekt bijna dezelfde straf uit.

Elouassaki was een kopstuk van Sharia4Belgium en trok in de herfst van 2012 naar Syrië. In telefoongesprekken met zijn vriendin had de Vilvoordenaar opgeschept over het feit dat hij betrokken was bij een executie van een sjiiet. Hij schoot een man door het hoofd omdat zijn familie niet het gevraagde losgeld kon betalen.

Na enkele maanden in Syrië keerde Elouassaki in maart 2013 terug naar Vilvoorde nadat hij ernstig gewond was geraakt bij een granaataanval. De man liep hersenschade op toen hij een granaatscherf in zijn hoofd kreeg.