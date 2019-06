Vilvoordse moslims en niet-moslims vieren Suikerfeest

Dit weekend vierde de moslimgemeenschap in Vilvoorde na 30 dagen vasten het Suikerfeest of Eid al-Fitr. Aan de Mechelsesteenweg zette de moskee Masgid Annasr haar deuren open voor een EID-party. Heel de dag konden buurtbewoners, kinderen, vrienden en familie feesten en lekker eten.

Vorige week kwam er een officieel einde aan de Ramadan. In de moskee Masgid Annasr werd dat afgelopen zondag gevierd met een Eid-Party. Heel de Mechelsestraat werd speciaal voor het feest afgesloten.

“Dit is eigenlijk niet alleen maar het Suikerfeest maar ook een feest voor alle inwoners van Vilvoorde en buren. De moskee zet de deuren wagenwijd open. De mensen kunnen via een rondleiding meer uitleg krijgen over de werking van de moskee,” zegt Hamza Boulahrir, woordvoerder van Moskee Masgid Annasr.

Het Suikerfeest is ook een feest voor de kinderen. Zij konden zich helemaal uitleven op de Eid-Party. De volwassenen konden dan weer genieten aan tal van drank- en eetstanden. Het evenement bracht duizenden mensen op straat, moslims en niet-moslims.

"Het is een fantastisch initiatief. Het is leuk voor de kinderen en de volwassenen. De sfeer is heel goed. Ik heb hier al veel mensen gezien die geen moslim zijn, maar zich hier zeker welkom voelen”, zegt Bart Liebens.