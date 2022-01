Vilvoordse Stationlei vanaf maandag half jaar afgesloten

Op maandag 10 januari starten de werkzaamheden in de Stationlei in Vilvoorde. De straat krijgt een nieuw rioleringsstelsel en wordt nadien helemaal heringericht.

De drukke straat die naar het station in Vilvoorde loopt, zal tot de zomer van 2022 afgesloten zijn voor het verkeer. In beide richtingen geldt een omleiding via Schaarbeeklei, Machelenstraat, Vilvoordelaan, Woluwelaan, Luchthavenlaan, Hanssenslaan. Te voet of met de fiets kan je wel langs de Stationlei. “De bussen van de Lijn volgen een omleiding via de Parkstraat en Schaarbeeklei. De halte Vilvoorde Station blijft steeds bediend. De halte Vilvoorde Heldenplein wordt vanaf 10 januari niet bediend. Je kan terecht bij de haltes Nowélei, Leuvensestraat, Kerk, Stadhuis en Station”, geeft de stad Vilvoorde nog mee.