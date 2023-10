Vilvoordse stoomt zich klaar voor Ironman Hawaï

Nadat ze al ging lopen en fietsen, startte Kristel Polet pas op haar 35ste met zwemmen. En zo rolde ze de triatlon in, want het is net de combinatie van drie sporten die haar aanspreekt. “Het is uitdagend, want je bent altijd minder goed in een bepaalde sport. Dan moet je echt je grenzen verleggen en limieten opzoeken om in die ene sport ook uit te blinken,” zegt ze.

Die limieten zoch Polet op in Polen, waar ze in haar leeftijdscategorie de Ironman won en ook tweede werd in het eindklassement. Daardoor kwalificeerde ze zich voor de legendarische Ironman van Hawaï. “Het is een unieke locatie: zwemmen in een azuurblauwe zee, al die mooie landschappen en aangename temperaturen. We zullen er met veel mensen samenzijn en het eiland zal echt tien dagen in het teken van de triatlon staan.”

In RINGtv Sport maak je kennis met Kristel Polet.