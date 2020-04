Virtuele misviering en live paasklokken in Sint-Martinus

Vandaag is het Goede Vrijdag. Overal ter wereld maken Christenen zich op om zondag Pasen te vieren. Gezien de omstandigheden zal die feestdag er echter helemaal anders uitzien. Door de coronamaatregelen mogen bijvoorbeeld misvieringen niet plaatsvinden. In de Sint-Martinusparochie in Halle wordt dat opgelost met de nodige vindingrijkheid.

De Sint-Martinusbasiliek is ook in deze tijden elke dag open, al staan het doopvont en wijwatervat droog. Doopsels zijn uitgesteld, bij huwelijken mogen behalve het bruidspaar enkel de getuigen aanwezig zijn en uitvaartdiensten worden beperkt en mogen door maximaal vijftien mensen worden bijgewoond.

Live streaming én paasklokken

Nu zondag wordt voor Pasen wél een viering gehouden in Halle, zij het vanachter gesloten deuren. Gelukkig is er de technologie, want de misdienst wordt live gestreamd. Op vraag van de bisschoppen zullen ook de paasklokken geluid worden. “Alle parochies gaan dat stipt om 12 uur doen. Het is misschien maar een kleine troost, maar het toont wel aan dat we elkaar nodig hebben,” aldus deken Raymond Decoster van de Sint-Martinusparochie.