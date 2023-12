ViTeS trapt winteractie af: "Materiële steun én dakloosheid bespreekbaar maken"

Kringwinkel ViTeS trapt vandaag zijn winteractie ten voordele van dak- en thuislozen af. “We zijn actief in de Vlaamse Rand, Brussel en het Leuvense. Dakloosheid kennen we omdat we zelf ooit een thuislozenorganisatie waren en omdat sommige van onze medewerkers thuisloos zijn of ooit waren,” zegt Ingrid De Roo van de ViTeS-groep. Wie dekens of kledij op overschot heeft, kan die binnenbrengen voor het goede doel.

“Dakloos zijn hoeft geen eindpunt te zijn, het kan ook een nieuwe start betekenen. We weten dat het niet evident is om mensen terug hun plaats in de maatschappij te laten vinden. Er zijn tijd, middelen en veel doorzettingsvermogen voor nodig.” stelt Ingrid. Mensen zijn niet alleen hun huis kwijt als ze dakloos worden maar vaak ook hun netwerk, hun administratie is niet meer in orde, er duiken gezondheidsproblemen op, het lijkt niet te stoppen. We hebben als kringwinkel niet de pretentie dat we het allemaal eens zullen oplossen maar we zijn ervan overtuigd dat we mee het verschil kunnen maken. Daarom werken we op drie fronten, materiële ondersteuning, sensibilisering en werk” vult Ingrid aan.

ViTeS zamelt dekens en kleding in en verdeelt die via daklozenorganisaties. De vraag is groter dan het aanbod en daarom gaat ViTeS nog op zoek naar dekens en winterkledij voor mannen, vrouwen en kinderen. Spullen doneren kan in één van de ViTeS-geefpunten in de winkels. Bijvoorbeeld in Vilvoorde, Asse, Opwijk, Dilbeek of Sint-Pieters-Leeuw.

Los van de materiële steun wil de kringwinkel dakloosheid ook bespreekbaar maken. “Mensen in armoede en zeker daklozen stoten op veel drempels in hun zoektocht naar werk. Toch hoeft ook die zoektocht niet uitzichtloos te zijn. De kringwinkels zijn immers maatwerkbedrijven waar net mensen die het iets moeilijker hebben om hun plaats te vinden op de arbeidsmarkt, werk en opleiding kunnen krijgen” zegt Lieven Van der Stock, directeur bij ViTeS.

De organisatie lanceert voor het eindejaar ook opnieuw de anonieme cadeaubon. Iedereen kan een bon van 5 euro kopen, ViTeS legt er zelf nog een euro bovenop en deelt die bonnen vervolgens uit aan mensen die een extraatje kunnen gebruiken.