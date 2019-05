Vlaams-Brabant duurste provincie om te huren

Vlaams-Brabant is van alle Vlaamse provincies de duurste om een woning of appartement te huren. Dat blijkt uit cijfers van de huurdersbonden. De huurprijs blijft ook verder stijgen.

In Vlaams-Brabant betaalt een huurder gemiddeld 655,83 euro per maand, terwijl dat in Vlaanderen gemiddeld 614,11 is. Een woning of appartement huren kost ook elk jaar meer. Sinds 2017 zijn de huurprijzen weer met 2 procent gestegen. “Voor veel mensen wordt huren bijna onbetaalbaar en ook de drie maanden buurwaarborg maken dat huurders het steeds moeilijker krijgen. Er dreigt stilaan een wooncrisis”, klinkt het bij de Vlaamse huurdersbonden. Zij pleiten daarom voor meer sociale woningen en een uitbreiding van de huursubsidies.