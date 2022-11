De provincie Vlaams-Brabant investeert bijna 780.000 euro in de aanleg van twee delen van de fietssnelweg F217 in Machelen. De fietssnelweg verbindt de Brucargo-site in Machelen met de fietsroute aan de Ring in Brussel.

Vlaams-Brabant investeert fors in fietssnelweg in Machelen

Het eerste deel waar de provincie Vlaams-Brabant in investeert, bevindt zich aan de Woluwelaan, het andere deel aan het Lindenplein. “In het ontwerp wordt de rijbaan in de tunnel versmald naar twee rijstroken met daarnaast een overrijdbare strook in printbeton en een kantstrook. Dit wegbeeld werkt vertragend voor autoverkeer en creëert een grotere veiligheidsafstand tot de fietspaden”, klinkt het bij de provincie Vlaams-Brabant. “De fietspaden zelf worden verhoogd aangelegd en krijgen een rode kleur mee.

Ook de fietspaden op de rotonde krijgen een breedte van twee meter. In de bebouwde kom wordt de snelheid beperkt tot 30 km/u. “Fietsen is één van de manieren om het fileprobleem in onze regio aan te pakken, is gezond en goed voor het milieu”, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor mobiliteit. “We willen daarom zoveel mogelijk Vlaams-Brabanders de fiets op en investeren dus in fietssnelwegen. Dit zijn kwaliteitsvolle fietsroutes voor functionele verplaatsingen tussen steden.”