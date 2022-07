Vlaams-Brabantse woningmarkt koelt flink af

In de eerste zes maanden van 2022 werden 4 procent minder woningen verkocht in Vlaams-Brabant. Dat cijfer ligt opvallend hoger dan het gemiddelde in ons land, dat 1,8 procent bedraagt. De prijs van een huis steeg in de eerste helft van dit jaar in Vlaams-Brabant met 5 procent van ongeveer 375.000 naar 369.000 euro. De prijs van een appartement klom met 6,34 procent van ongeveer 268.000 naar 285.000 euro. “Dat is nog steeds een stijging, maar als je rekening houdt met de inflatie, die 7,7% bedroeg, daalde de gemiddelde prijs in reële termen”, zegt notaris Bart van Opstal. Het aantal jonge kopers onder de 30 jaar steeg in onze provincie van 25 naar 27 procent in vergelijking met vorig jaar.