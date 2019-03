Vlaamse overheid plant tien laadpalen in de Rand

De laadpalen komen aan acht gebouwen die in handen zijn van de Vlaamse overheid. Dat blijkt uit een antwoord van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans op een schriftelijke vraag van Vlaams parlementslid Mercedes Van Volcem.

De Zandloper in Wemmel en het Depot in Vilvoorde – waar het archief van de Vlaamse overheid gevestigd is – krijgen elk twee laadpalen. De Kam in Wezembeek-Oppem, De Moelie in Linkebeek, De Bosuil in Overijse, Hanenbos en Destelheide in Dworp en Domein Groendaalheyde in Overijse één laadpaal.

Foto: Archief RINGtv