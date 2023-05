Vlaamse toetsen moeten niveau van leerlingen meten: "Ons onderwijs vaart blind momenteel"

Leerlingen in het vierde en zesde leerjaar en het tweede en zesde middelbaar zullen binnenkort overal in Vlaanderen een centrale toets moeten afleggen. Die Vlaamse toets moet het niveau van het onderwijs op regelmatigere basis meten. 21.000 leerlingen zullen dit jaar al zo’n toets afleggen. Vandaag was dat het geval in Sint-Genesius-Rode.

Onderzoekers testen in de eerste helft van mei de Vlaamse toetsen uit bij meer dan 21.000 leerlingen uit het vierde leerjaar lager onderwijs en het tweede jaar middelbaar in meer dan 700 scholen. Vandaag was dat het geval bij de lagere school van het Onze-Lieve-Vrouwinstituut in Sint-Genesius-Rode. Het testen is cruciaal om de moeilijkheidsgraad van de toetsen af te stellen. Alle leerlingen die in Vlaanderen naar school gaan, zullen vanaf volgend schooljaar op vier vaste momenten in hun schoolloopbaan zo’n toets moeten afleggen.

“Met de Vlaamse Toetsen gaan we ons onderwijs een spiegel kunnen voorhouden”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. “We gaan nooit echt aan onze onderwijskwaliteit kunnen werken als we niet precies weten waar juist welke problemen zitten. Op dit moment vaart ons onderwijs blind, of minstens in dikke mist. Dit is een kleine revolutie voor onze scholen, maar we hebben dit meetinstrument nodig als we de kwaliteit gericht willen opkrikken.”